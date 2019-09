Steeds een stapje verder gaan om vlogs spannend te houden: Area 51 zoveelste stunt

"Er zijn tegenwoordig zoveel vloggers met uniek materiaal dat het moeilijker wordt om jezelf te onderscheiden. Sommige vloggers proberen de aandacht te trekken door steeds een stapje verder te gaan om hun vlogs spannend te houden." Volgens Bart blijft het echter een keuze om extremen op te zoeken.

Zelf moet de jonge pretparkvlogger er namelijk niet aan denken om zoiets gevaarlijks te doen. "Ik ben vaker benaderd om illegale dingen te doen en te filmen, maar daar heb ik geen trek in. Ik ga niet over de muren van pretparken springen, die ideeën komen niet in mij op."

LEES OOK: Alle Efteling-attracties afwerken in één dag, kan dat? Pretparkvlogger Bart ging de uitdaging aan

Treinsurfen

Het is niet de eerste keer dat een Brabantse vlogger in opspraak komt vanwege het filmen van illegale activiteiten. In 2016 sprong Willem Vink uit Sambeek, destijds 18 jaar oud, samen met een vriend op een rijdende trein bij Nijmegen. Er werd lange tijd gesproken over mogelijke celstraffen en forse schadeclaims voor de twee, maar uiteindelijk kwamen ze er relatief goed mee weg. De waaghalzen kregen een voorwaardelijke straf en moesten verplicht in gesprek met treinmachinisten over de gevaren van 'treinsurfen'.

Aliens in Area 51

Dat de 21-jarige Govert Sweep woensdagnacht rondsnuffelde bij de beruchte Amerikaanse legerbasis heeft mogelijk te maken met een Facebookevenement dat afgelopen juli viraal ging. Een Amerikaan plaatste een oproep om op 20 september massaal de hekken van de basis te bestormen. Meer dan twee miljoen mensen gaven aan om mee te doen. Uiteindelijk werd het bericht offline gehaald nadat de FBI de organisator opzocht.

Area 51 is een beruchte testlocatie van de luchtmacht in de woestijn in het zuidwesten van de Verenigde Staten. Vele Amerikanen geloven dat er onder meer gecrashte ufo's liggen opgeslagen.

Giel van StukTV: 'Dit gaat grens over'

Giel de Winter van het YouTubekanaal StukTV zegt donderdagochtend in een interview met Radio 538 dat het betreden van het terrein van Area 51 te ver ging. De 29-jarige vlogger uit Uden zoekt zelf ook graag de grenzen op. Zo liet hij zich onder meer opsluiten in een IKEA en een McDonald's. ,,Daardoor kun je mee in de problemen komen, maar tot celstraffen zal dit niet leiden. Ik zou geen dingen doen waarmee ik grote risico's loop."