Welke straf hangt YouTuber Govert Sweep boven het hoofd na betreden van Area 51?

YouTuber Govert Sweep (21) uit Boxmeer zit vast in Amerika voor het betreden van het terrein rondom de zwaarbeveiligde militaire basis Area 51. Een daad waar in het strenge Amerika alles behalve lichtjes over gedacht wordt. Maar welke straf hangt hem en zijn vriend Ties Granzier nu boven het hoofd?

Amerika neemt het betreden van de extreem beveiligde militaire basis zwaar op. De Amerikaanse overheid waarschuwde deze zomer iedereen die op 20 september Area 51 wilde bestormen dat ze het mogelijk met de dood zouden moeten bekopen. Rondom Area 51 staan verschillende bordjes waarop ‘Use of Deadly Force Authorized’ staat, oftewel: de militaire basis is bevoegd om je dood te schieten als je probeert binnen te dringen.

LEES OOK: YouTuber Govert Sweep uit Boxmeer opgepakt voor binnendringen van zwaarbeveiligde Area 51 in Amerika

Huisvredebreuk

Zo liep het in ieder geval gelukkig niet af voor de twee YouTubers, maar ze werden wel opgepakt. Ze worden momenteel verdacht van ‘trespassing’, oftewel huisvredebreuk. Dat lijkt nu nog positief voor de jongens, want de aanklacht had nog veel erger kunnen zijn.

Zo hadden de jongens verdacht kunnen worden van spionage, met een zeer lange gevangenisstraf tot gevolg. Daarnaast kun je na het binnendringen van Area 51 verdacht worden van landverraad, maar omdat de jongens uit Nederland komen, geldt dat niet voor hen.

Gevangenisstraf

Dus welke straf hangt de jongens boven het hoofd? Als ze schuldig worden bevonden, kunnen ze een maximale gevangenisstraf krijgen van zes maanden en een boete van vijfhonderd dollar, of beide.

Mogelijk komen ze er nog iets beter vanaf met een zogenaamde ‘misdemeanor conviction’. Dat betekent dat het als een overtreding wordt beschouwd in plaats van een misdrijf. In dat geval hoeven ze alleen een boete te betalen. Daarnaast is het goed mogelijk dat de twee jongens de Verenigde Staten nooit meer in mogen.