Govert Sweep vanuit Amerikaanse gevangenis: 'We worden vastgehouden omdat we YouTubers zijn'

‘’We hadden geen idee dat dit kon gebeuren. Lokale bewoners hadden ons wijsgemaakt dat we naar een plek konden rijden waar we de legerbasis konden zien. Niemand vertelde ons echter dat we daarmee de wet overtraden.” De 21-jarige vlogger uit Boxmeer vertelt zijn kant van het verhaal tegen lokale tv-zender KTNV. Dit doet hij vanuit de lokale gevangenis waar hij momenteel wordt vastgehouden.

Volgens Sweep, gekleed in een uniform voor gevangenen, waren hij en zijn vriend in eerste instantie niet van plan om naar Area 51 te gaan. In het interview legt hij uit dat ze onderweg van Las Vegas naar het plaatsje Tonohpa langs de Area 51 Alien Centre reden, een toeristencentrum voor mensen die zich interesseren in de mythes van de legerbasis. Daar zouden ze hebben gehoord over een Facebookevenement waarin werd opgeroepen om volgende week vrijdag de faciliteit bestormen.

Trailer al af

In een vlog die de YouTuber op 11 september uploadde, kondigt hij echter aan dat hij van plan is naar het gebied af te reizen en laat hij de trailer zien van zijn eigen serie met de naam 'Storming Area 51'. Bekijk de beelden hieronder vanaf 03.30 minuut.

Sheriff: 'Ze hebben bewust waarschuwingen genegeerd'

Daar hadden de twee helemaal geen interesse in, zegt Sweep. ‘’We zouden de dag ervoor al vertrekken.’’ Volgens de Boxmeerder vertelde een medewerker van het Alien Centre dat ze naar Area 51 konden rijden om de basis van dichtbij te zien.

De lokale sheriff gelooft echter niet dat de Nederlanders onwetend waren over de wetten die ze overtraden. Tegen KTNV vertelt hij dat de twee meerdere borden met waarschuwingen hebben genegeerd onderweg naar de testbasis van de luchtmacht. De auto van de vloggers werd zo'n vijf kilometer verder op het privéterrein gevonden.

Het is nog niet duidelijk hoe lang de vloggers vast blijven vastzitten. Volgens Sweep worden ze langer in detentie gehouden omdat ze YouTubers zijn.

