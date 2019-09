Wie is Govert Sweep? Slapen in spookhuizen en inbreken in afgebrand restaurant, alles voor de vlog

Govert Sweep (21) uit Boxmeer maakt sinds 2014 video’s op zijn kanaal. Als hij vlogs gaat maken over het betreden van verlaten terreinen en het overnachten op enge of verboden plekken, neemt zijn populariteit toe en krijgen zijn video’s zo’n 100.000 views per stuk. Hij is vooral populair onder tieners en heeft een eigen merchandiselijn met een pet en T-shirt die je voor zo’n 25 euro per stuk kunt bestellen.

Wie een blik werpt op zijn video’s, ziet dat de jonge YouTuber van spanning houdt. Zo overnacht hij tussen wilde dieren in Thailand, beklimt hij bergen, slaapt hij regelmatig in spookhuizen en doet hij bijvoorbeeld ongetraind mee aan een zware motorcross.

De YouTuber zoekt de grens op en overtreedt daarbij ook geregeld de wet. Zo brak hij in bij het afgebrande restaurant Etenstijd in Tilburg. Dat is verboden, maar wordt ook gezien als de hobby ‘urban exploring’ waarbij je in Nederland over het algemeen niet echt in de problemen komt.

Huis van overleden vrouw

Hij ging ook binnen in de woning van het in Gelderland bekende Nijmeegse tamboerijnvrouwtje, dat daar overleed en twee weken dood in haar huis lag. Achteraf gezien was hij kritisch op die video, zei hij tegen het AD. “Dat had ik zo niet moeten doen, zo'n video kan ook terechtkomen bij familie of vrienden”, aldus Sweep.

Maar de jonge YouTuber kwam nog nooit zo in de problemen als nu. Omdat hij het terrein van de zwaarbeveiligde militaire basis Area 51 betrad, zit hij nu vast in een Amerikaanse cel. Woensdag schreef hij op Instagram: ‘Vandaag richting Area51. Wish me luck.’ Een flinke dosis geluk zal hij de komende dagen zeker nodig hebben, wil hij snel weer voet zetten op Nederlandse bodem.

