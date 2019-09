Doodgeschoten of nog dagen gevolgd: zo verging het eerdere Area 51-bezoekers [VIDEO]

LEES OOK: YouTuber Govert Sweep opgepakt voor betreden zwaarbeveiligde terrein van Area 51 in Amerika

Van een camerateam tot UFO-deskundigen, veel mensen konden hun nieuwsgierigheid niet bedwingen en besloten net als Govert en Ties een kijkje te nemen op Area 51. Over het terrein gaan wilde verhalen de ronde, zo zou er bewijs voor buitenaards leven verborgen worden gehouden voor de buitenwereld. Tot het terrein zelf is nog nooit iemand doorgedrongen, want alles is zo extreem beveiligd dat je direct aangehouden wordt als je in de buurt komt. Een overzicht van mensen die het toch probeerden:

Oktober 2010: Camerateam BBC aangehouden

Dat je niet met open armen ontvangen wordt als je te dicht bij Area 51 komt merkte ook een camerateam van de BBC in 2010. Ze werden onder schot gehouden door beveiligers en moesten al hun spullen inleveren. Alle twaalf medewerkers moesten een boete betalen. Een van hen verklaarde later dat hij dagen na de arrestatie nog gevolgd werd door 'onherkenbare overheidsvoertuigen'.

Juli 2014: Tourbus rijdt per ongeluk terrein op

Als je meegaat met een UFO-tour wil je natuurlijk ook UFO's zien. Toch was het niet de bedoeling dat de chauffeur van de Amerikaanse bus voorbij de waarschuwingsbordjes reed. Het gevolg: een boete van 650 dollar voor elke toerist in zijn busje.

Juli 2015: Familie hardhandig aangehouden

Jeremiah Hasvold besloot in juli 2015 met zijn gezin af te reizen naar Area 51. Het gevolg laat zich raden: ze werden al snel staande gehouden. Omdat Jeremiah net als Govert en Ties van filmen houdt, plaatste hij een video van de aanhouding op zijn YouTube kanaal. Wie die beelden heeft gemaakt is niet duidelijk, maar het filmpje geeft een goed beeld van wat er gebeurt als je het zwaarbeveiligde gebied rond de basis op rijdt.

Oktober 2016: Motorrijders onder schot gehouden

Vaak gebeurt het dat mensen die het verboden gebied betreden er met een boete van af komen. Twee motorrijders, wederom gewapend met camera, werden in 2016 gesommeerd om te keren, en kregen een boete van 700 dollar.

Januari 2019: man doodgeschoten

Een meer tragische afloop had het verhaal van een man die eerder dit jaar iets te dicht bij Area 51 kwam. Omdat hij een stopsignaal negeerde en mogelijk een wapen bij zich had, opende de beveiligers het vuur op hem. De man kwam om het leven.