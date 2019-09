Govert Sweep en vriend krijgen boete van 4500 dollar voor betreden terrein rond Area 51

BOXMEER -

De YouTubers Govert Sweep (21) uit Boxmeer en zijn vriend Ties Granzier (20) die in Nevada de Area 51 betraden, hoeven niet de gevangenis in. Ze zijn veroordeeld tot het betalen van een boete. Volgens de rechtbank in Las Vegas gaat om een totaalbedrag van ongeveer 4500 dollar. Een woordvoerder zegt dat als de boete is betaald, beide vloggers donderdag terug naar Nederland vliegen.