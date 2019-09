Nieuw onderzoek in zaak rond gewelddadige dood Mien Graveland (86)

Er komt een nieuw onderzoek in de hoger beroepzaak rond de gewelddadige dood van Mien Graveland uit Helmond. De 86-jarige vrouw werd in 2014 bij een overval zo ernstig mishandeld in haar huis dat ze aan haar verwondingen overleed. De drie verdachten zitten nog altijd vast. Een verzoek om vrijlating uit het voorarrest werd afgewezen.

Voor het nieuwe onderzoek wordt een Canadese patholoog ingeschakeld door het gerechtshof.

De 26-jarige Rizwan V. kreeg in november 2017 vijftien jaar cel opgelegd voor de fatale overval. Medeovervallers Henk van D. en Jacky W. kregen celstraffen van acht en zes jaar voor diefstal met geweld en het hulpeloos achterlaten van het slachtoffer. Zowel justitie als de verdachten gingen in beroep.

Het hoger beroep werd in oktober vorig jaar voor onbepaalde tijd uitgesteld, omdat de voorzitter van het gerechtshof opstapte.

Verwondingen over haar hele lichaam

Mien Graveland werd tijdens de overval vastgebonden aan een tafel en liep verwondingen op over haar hele lichaam. Haar kunstgebit was in stukken gebroken, haar neusprothese was losgeraakt.

De zoon van het slachtoffer vond zijn moeder badend in het bloed. Ze kon nog zeggen dat er twee mannen in huis waren geweest. Eén had zich voorgedaan als medewerker van een elektriciteitsmaatschappij.

De vrouw werd naar een ziekenhuis gebracht waar ze enkele uren later overleed.