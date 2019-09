Politie mag preventief fouilleren na reeks steekpartijen in Tilburg

Bij een ruzie in het Wilhelminapark in Tilburg raakten twee personen gewond. (foto: archief)

De politie in Tilburg mag mensen het komende half jaar preventief fouilleren. Dat heeft burgemeester Theo Weterings dinsdag besloten na een reeks steekpartijen. De maatregel geldt in het Wilhelminapark en een gebied daaromheen.

Eerder voerde de gemeente al extra politiecontroles in, maar dat bleek niet voldoende. De afgelopen drie maanden was er volgens de gemeente zeker vijf keer sprake van een vecht- of steekpartij in het gebied. Vlakbij het Wilhelminapark zit een daklozenopvang.

Hamer

Twee weken geleden nog raakten twee mensen gewond bij een steekpartij bij het Wilhelminapark. Half augustus werd iemand geslagen met een hamer bij een vechtpartij tussen twee alcoholisten.Op 2 augustus was er een steekpartij bij daklozenopvang Traverse. In juli werd een mes naar een politieagent gegooid.

Verschillende slachtoffers van steekincidenten hebben geen aangifte gedaan bij de politie. Daarom is de kans op herhaling volgens de gemeente groot.



De maatregel gaat woensdagavond om vijf uur in en geldt tot en met woensdag 18 maart. De maatregel geldt in het Wilhelminapark en de directe omgeving. Ook de Gasthuisring hoort deels bij het veiligheidsrisicogebied. Het gaat dan om het stuk tot aan de Burgemeester Brokxlaan. Ook burgemeester Paul Depla van Breda overweegt preventief fouilleren in te voeren, na verschillende steekpartijen in zijn stad.