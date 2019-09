Dit is waarom Tilburg preventief gaat fouilleren

Het komende half jaar mag de politie in Tilburg iedereen in het Wilhelminapark en directe omgeving en op de Gasthuisring preventief fouilleren. De maatregel is het antwoord op een lange reeks gewelddadige incidenten in en rondom het stadspark. Er waren al extra controles van de politie en Stadstoezicht, maar dit had niet het gewenste resultaat.

De laatste steekpartij in het Wilhelminapark is van 6 september. Drie mensen kregen toen ruzie in het park. Een 40-jarige man en een 20-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats raakten gewond, maar deden geen aangifte. In het ziekenhuis werd bij een van de mannen een mes gevonden. De derde persoon, een vrouw van 37, werd aangehouden voor openlijke geweldpleging.

Amper twee weken eerder was er op 16 augustus een vechtpartij waarbij een persoon met een hamer werd geslagen. Het ging om een ruzie tussen bekende alcoholisten. Op 2 augustus was er een steekpartij bij daklozenopvang Traverse. Een man werd na een ruzie met een mes in zijn nek gestoken. Ook was er diezelfde avond een bedreiging.

De opvang voor daklozen zit amper honderd meter van het Wilhelminapark af. De gemeente is zich er van bewust dat dit voor veel problemen in het park zorgt. Uit de cijfers blijkt namelijk dat zowel de daders als de slachtoffers met die opvang te maken hbben. Ook bevinden zij zich vaak in en rondom het Wilhelminapark en de Gasthuisring.

In juli was het ook al onrustig. Op 19 juli werd er tijdens een aanhouding een mes naar een agent gegooid. Een man van 52 was drugs in het park aan het verkopen toen er toevallig twee agenten langsfietsten. De agenten wilden hem controleren, maar hij ging er snel vandoor.

Tijdens de achtervolging draaide de man zich ineens om en wierp twee messen naar de agenten toe. Een van de agenten had helemaal geluk, een mes scheerde op amper een meter afstand langs zijn hoofd.

En dan was er ook nog een steekpartij op het Burgemeester Stekelenburgplein, dat is aan de noordkant van Station Tilburg. Het slachtoffer werd in zijn arm gestoken. De dader (56), een bekende van de politie, werd opgepakt. Het slachtoffer wilde geen aangifte doen.

Tilburg is overigens niet de enige stad die last heeft van steek- en vechtpartijen. Ook Breda wordt geteisterd door geweld. Onlangs werden drie jongens in een park neergestoken toen zij een ruzie wilden sussen. Een jongen werd in zijn rug en long gestoken en raakte zwaargewond.

