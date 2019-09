Belg rijdt 85 kilometer per uur te hard in Bergen op Zoom

Belg rijdt 145 kilometer per uur te hard in Bergen op Zoom. (foto: politie).

De politie hield dinsdagochtend een Belg aan die het gaspedaal wel heel ver had ingetrapt. De snelheidsduivel reed 85 kilometer te hard in Bergen op Zoom. De man moest zijn rijbewijs inleveren.

De man reed met 145 kilometer per uur op de Huijbergsebaan in Bergen op Zoom toen hij werd betrapt. Op deze weg is de maximumsnelheid zestig kilometer per uur, maar de Belg ging daar dus ruimschoots overheen.

De officier van justitie beslist later of hij zijn rijbewijs nog terugkrijgt.