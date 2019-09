Man (26) overleden bij ongeluk met motor in Helmond, vrouw gewond naar het ziekenhuis

De bestuurder van de motor is overleden. (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Mediaprodukties)

HELMOND -

Bij een ongeluk met een motor is dinsdagmiddag een 26-jarige man uit Helmond om het leven gekomen. De vrouw (23) uit Oostenrijk die achter op de motor zat, is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond kwart voor drie aan de Neervoortse Dreef in Helmond.