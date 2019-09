Droombaan voor een buitenmens zonder smetvrees: muskusrattenbestrijders m/v

"Zeker in de warme zomermaanden kan er weleens een luchtje zitten aan de kadavers”, vertelt bestrijder Adrian Waas. Maar verder is hij er van overtuigd dat hij en zijn 27 Brabantse collega’s ‘de mooiste baan van de wereld’ hebben. “We bestrijden niet alleen de muskusratten, we houden ook de beverstand in de gaten”, vervolgt Waas.

Ratten onder controle

De muskusrattenbestrijding van de Brabantse waterschappen zoekt twee nieuwe collega’s. Adrian: “Er is geen rattenplaag hoor. Dat hebben we in Brabant aardig onder controle. We hebben relatief veel bestrijders die tegen hun pensioen aan zitten. Vandaar dat we nieuwe mensen nodig hebben. Het liefst types die vroeger met hun bamboehengeltje en hun laarsjes in de polder zaten.”

'Muskusratten doden is noodzakelijk kwaad'. (Foto: Erik Peeters)

Een van die senioren is Sjef Keustermans (64). Hij vangt ongeveer honderd muskusratten per jaar. Het doden van de dieren ziet hij als noodzakelijk kwaad. “Ieder dier heeft zijn waarde in de natuur en daar houden we rekening mee. Muskusratten zijn hele mooie beesten. Zeker wanneer ze in de zon zitten, glinstert hun vacht heel mooi. Maar aan de andere kant is het belangrijk dat we de veiligheid van de dijken beheren.”

Droombaan

De toekomstige rattenvangers kunnen nog tot en met 6 oktober reageren op hun droombaan. Een 'veldtest' maakt deel uit van de procedure. Sjef: “Ik ga het zeker missen. Het zal moeite kosten om dit los te laten. De vrijheid, het genieten in de natuur. Het is prachtig werk.”