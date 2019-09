Zoek de verschillen: foute krant en bevrijdingskrant schreven heel verschillend over de oorlog

Verzamelaar Jan de Wit heeft meer dan 11.000 kranten. Honderden mappen bedrukt papier, in allerlei uitvoeringen, getuigen van zijn grote passie, het verzamelen van kranten. Vooral ook veel bijzondere uitgaves uit de Tweede Wereldoorlog.

Als je met de wetenschap van nu naar die kranten kijkt leveren de verhalen opmerkelijke verschillen op. De kranten die onder bevel van de de bezetter stonden, zoals de Telegraaf schrijven heel anders over de aanstaande bevrijding dan bij voorbeeld bevrijdingskrant De Vliegende Hollander of Trouw.

De bevrijding van Zuid Nederland begon precies 75 jaar geleden. De verschillende kranten uit die tijd hadden hun eigen kijk op de gebeurtenissen rond Market Garden. Jan de Wit laat in de video hieronder de verschillen zien.

Wil je zelf een blik werpen op hoe verschillend goede en slechte kranten over hetzelfde onderwerp schreven? Schuif dan hieronder op de afbeelding met je vinger of muis heen-en-weer. Hierbij is Veritas een goede krant en Het Nationale Dagblad een foute krant.

Over de capitulatie en de dood van Adolf Hitler werd natuurlijk ook op verschillende manieren bericht in de kranten. Jan de Wit heeft de meest uiteenlopende koppen uit die tijd opgezocht.

Bekijk hieronder zelf hoe verschillende kranten tijdens de oorlog schreven over de dood van Hitler. Ook hier kun je met je vinger of muis de afbeelding in beweging brengen door het witte balkje heen-en-weer te bewegen.

Zelf in het archief kijken van krantenverzamelaar Jan de Wit? Klik dan hier.