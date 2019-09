Veel mensen vinden het provinciehuis lelijk, maar Cees Meijs wil dat het een rijksmonument wordt

Over twee jaar bestaat het provinciehuis vijftig jaar, de minimale leeftijd voor een rijksmonument. Het is nu al een gemeentelijk monument. Het gebouw, ontworpen door de bekende architect Hugh Maaskant, wordt niet altijd op waarde geschat. Communistisch geweld, grotesk, werd er bij de bouw geroepen. En nog steeds vindt lang niet iedereen het mooi.

Cees Meijs: ”Veel mensen die eens wat beter naar het gebouw kijken, zien allerlei details die ze eerder niet zagen en vinden het dan ineens veel mooier." Meijs wijst op de grote betonnen toren waarin lijnen zitten die je van een afstandje niet ziet. Het gebouw, gemaakt van beton, glas en staal, heeft veel verrassende kanten die wel even aangewezen moeten worden. “Maaskant werd in de jaren zeventig gekozen omdat hij het goedkoopste kon bouwen. Hij maakte ook al de Pier van Scheveningen en de Euromast in Rotterdam. Het provinciehuis werd het hoogtepunt in zijn carrière. "

Het ingenieuze dak van de laagbouw van het provinciehuis (Foto: John en Monique Claassen)

Machtige hal

Als je de entree van het provinciehuis ziet, zou je denken dat de architect de macht van de provincie wilde benadrukken. Zo groot en statig met een gigantische trap naar boven. Alsof de commissaris van boven aan de trap zijn volk kan toespreken. Maar volgens Cees Meijs is dat helemaal niet de bedoeling geweest van de architect.

“Maaskant dacht gewoon groot. Als je een grote ruimte hebt, zonder veel obstakels kun je er van alles mee doen. En dat gebeurt ook in deze hal. Daar is al heel veel in georganiseerd, vroeger de boekenbeurs bijvoorbeeld.” Maaskant pakte alles in het provinciehuis groots aan. Tot aan de wc’s toe. Meijs: “Maaskant was in Amerika geweest en had daar gebouwen gezien waar je met een vrachtwagen in reed. Puur functioneel. Dat nam hij mee naar Brabant”.

Het provinciehuis in aanbouw

Voor 100 jaar gebouwd

Tijdens een rondleiding door het huis van de provincie laat Meijs ook de Statenzaal zien, de plek waar het politieke debat plaatsvindt. De gigantische bronzen deur, gemaakt door Toon Slegers, valt het meeste op. Maar ook de betonnen vierkantjes, als een soort puzzel in de wand gemaakt, die de akoestiek moeten verbeteren, zijn mooi om te zien.

Meijs: “Het was voor de jaren zeventig een heel vernieuwend pand. De grote entree had vloerverwarming. En de rest van het gebouw had luchtverwarming. Spectaculair in die tijd.” Het pand is door de architect is zeker voor 100 jaar gebouwd. Volgens Meijs is dat geen enkel probleem.

Cees Meijs neemt donderdag afscheid van de provincie en gaat dan met pensioen.