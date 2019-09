[VIDEO] Spoordrama Oss één jaar later, 'Ik dacht: dit is niet waar, dit is niet echt'

Jaar na spoordrama in Oss: Sandra Beuving van de getroffen school blikt terug

OSS -

Vrijdag is het precies een jaar geleden dat vier kinderen om het leven kwamen bij station Oss West. De Stint waarin zij zaten werd gegrepen door een trein. De kinderen zaten op basisschool de Korenaer. Sandra Beuving is van scholenstichting SAAM, waar de getroffen basisschool onder valt. In deze video blikt zij terug op die zwarte dag.