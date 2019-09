Zomerweer op komst, in het weekend wordt het 25 graden

We kunnen weer ijsjes eten komend weekend. (Archieffoto: Nelleke Kuijten)

In het weekend kan de jas uit en de korte broek aan, want de zomer keert eventjes terug. Met volop zon klimt het kwik zondag zelfs omhoog naar 25 graden.

Woensdagmorgen was het nog behoorlijk fris met de eerste vorst aan de grond. Meteogroup meldt dat het vrijdag al flink zonnig wordt met een graad of 20. Zaterdag wordt een zonovergoten dag met nauwelijks een wolkje aan de lucht. In Brabant wordt het dan zo'n 24 graden. Zondag komt daar, ondanks iets meer bewolking, nog een graadje bij.

Langzaam wat koeler

Na het weekend, en dat is precies het begin van de astronomische herfst, wordt het langzaam weer wat koeler en neemt de kans op buien toe. Al ziet maandag er ook nog vrij zonnig en warm uit met 24 graden.

