Doodgeschoten advocaat van kroongetuige Nabil B. was plaatsvervangend rechter in Breda

In Amsterdam is woensdagochtend advocaat Derk Wiersum vermoord. Hij was ook rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Wiersum werd onder vuur genomen rond half acht op de Imstenrade in de wijk Buitenveldert. Hij was advocaat in Amsterdam. Hij verdedigde kroongetuige Nabil B. in de grote liquidatiezaak rond de voortvluchtige Utrechtse criminelen Ridouan Taghi en Said Razzouki.

Wiersum was al zeker sinds 2017 als rechter actief in Breda. Zo was hij afgelopen juli nog een van de drie rechters die uitspraak deed in zaken over een ramkraak in Waalwijk, een straatroof in Tilburg en een mishandeling.

In 2017 behandelde hij de zaak van de politieman die schoot op een man die op hem was ingereden.

Een rechter-plaatsvervanger is zo nu en dan actief als rechter.