Prikkelarm uurtje in de supermarkt is een succes, maar vrijwel geen enkele winkel nam het over

De verlichting in de supermarkt is minder fel. (foto: Raymond Merkx)

Vrijwel geen enkele supermarkt heeft het prikkelarme uurtje van de Albert Heijn in Sint-Michielsgestel overgenomen. Dat blijkt uit een belronde van Omroep Brabant langs de vier grootste supermarktketens. De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is teleurgesteld.

De Albert Heijn in Sint-Michielsgestel startte vorig jaar met een zogeheten stilte-uur op dinsdagochtenden. Volgens het filiaal is het nog steeds een succes. Tijdens dat uur staan de ‘bliepjes’ van de kassa uit en er wordt niets omgeroepen in winkels. Bovendien is de verlichting minder fel. Zo kunnen mensen met autisme en andere klanten die overgevoelig zijn voor prikkels hun boodschappen doen in een oase van rust.

De NVA deed een oproep om dit landelijk uit te rollen, maar hier is dus niets van terechtgekomen. En dat terwijl het Brabantse initiatief landelijk in de belangstelling stond. “We vinden het heel jammer”, vertelt Henri Mandemaker van de NVA. “Ik roep supermarkten alsnog op om dit in te voeren.”

Stress en angst

“Soms krijg ik het echt benauwd in een drukke supermarkt. Dan wil ik daar zo snel mogelijk weg”, vervolgt Henri, die zelf ook autisme heeft. Ook andere mensen met autisme hebben daar last van, merkt hij. “Het kan leiden tot stress en angst. Soms lukt het dan niet eens meer om een keuze te maken.”

“Onze winkels besteden wel extra aandacht aan mensen met een beperking. Die rol in de buurt is voor iedere winkel anders”, laat woordvoerder Pauline van den Brandhof van Albert Heijn weten. Waarom andere Albert Heijn-supermarkten het initiatief in Sint-Michielsgestel niet volgen, weet ze niet precies. Toch is er nog hoop. “Wat niet is, kan nog komen.”

De Plus in Waalwijk en de AH in Valkenswaard hebben sinds kort wel een prikkelarm uurtje. De landelijke woordvoerders van de Jumbo en Lidl geven aan dat ze dit lokale initiatief toejuichen, maar nog niet hebben overgenomen. De Aldi heeft nog niet gereageerd op vragen van Omroep Brabant.