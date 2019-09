'Dit gaat helemaal mis', zegt burgemeester John Jorritsma na liquidatie van advocaat Derk Wiersum

Het kabinet neemt de aanpak van de georganiseerde misdaad niet serieus genoeg. Dat zegt de Eindhovense burgemeester Jorritsma woensdagmiddag in een interview op NPO Radio 1. Hij reageert daarmee op de moord op advocaat Derk Wiersum in Amsterdam, woensdagochtend.

Advocaat Derk Wiersum werd woensdag bij zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij in een liquidatiezaak rondom de meest gezochte criminelen van Nederland. Eerder werd de onschuldige broer van B. al doodgeschoten waarschijnlijk als vergelding.

"Dit gaat helemaal mis", zei Jorritsma. "We moeten ingrijpen, anders raken we onze samenleving kwijt aan nietsontziende criminelen. We lopen enorm achterop!"

Afgelopen maandag deed hij samen met negen andere burgemeester nog een noodoproep over de toenemende drugscriminaliteit aan het kabinet. De burgemeester zegt zelf al elf liquidaties in zijn gemeente te hebben meegemaakt.

'Triest'

Minister Grapperhaus van Justitie zegde Brabant vorig jaar 20 miljoen extra toe in de strijd tegen ondermijning. "Dit is niet eens een druppel op de gloeiende plaat, maar een spetter", vindt de burgemeester. "We lopen altijd achter de feiten aan. Dat is gewoon triest." Daarom wil hij structureel meer geld voor de drugsaanpak.

"Elke dag zie ik hoe criminelen bakken met geld verdienen aan drugs en ik kan vrijwel niets doen." De belastingdienst kan crimineel geld afpakken en Jorritsma zou graag zien dat een deel van dat geld naar de gemeente gaat waar het is afgepakt. "Laat mij dat gewoon inzetten. Dan betaalt de crimineel zijn eigen aanpak."

LEES OOK: Eindhoven heeft te weinig geld om misdaad te bestrijden, 'Criminelen worden oppermachtig'

'Afgrijselijk'

Ook misdaadjournalist John van den Heuvel uit Eindhoven reageerde in de uitzending geschokt op de moord. "Dit is afgrijselijk. De georganiseerde misdaad in Nederland wordt opnieuw zwaar onderschat."