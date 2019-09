Arnold Karskens speurt naar de oorlogsmisdadigers van Kamp Vught: 'Al vinden we er maar één'

"Al vinden we er maar één die nog in leven is, dan is het alle moeite waard geweest om te kijken of er recht bestaat in Nederland." Arnold Karskens is tot op het bot gedreven om de kampbewakers van kamp Vught en de ander Nederlandse kampen op te sporen.

Arnold wil met zijn Stichting toegang krijgen tot het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR), waar onder meer de namen van 'enige tientallen' bewakers van de voormalige concentratiekampen van Vught en Amersfoort te vinden zijn. In het CABR zitten de persoonlijke dossiers van ruim 300.000 Nederlanders die na de Tweede Wereldoorlog 'bijzondere rechtspleging' hebben ondergaan omdat ze zouden hebben geheuld met de Duitse bezetter.

Privacy oorlogsmisdadigers

Eerdere verzoeken om informatie, werden door het Nationaal Archief afgewezen met een beroep op de Wet bescherming persoonsgegevens, die de privacy beschermt. "Schandalig, want volgens internationale verdragen zijn ze verplicht om toegang te verlenen", zegt Arnold. Hij wordt daarbij gesteund door de advocaten Geert-Jan Knoops en zijn partner Carry Knoops-Hamburger.

Natuurlijk zijn de meeste kampbewakers 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog al overleden. "Er zijn nog steeds Nederlandse SS'ers die geld krijgen uit Duitsland, dus de kans dat er enkele leven is heel reëel. Als we er maar één vinden is het alle moeite waard geweest", zegt Arnold met een verbeten blik.

Daders

In een schriftelijke reactie van het Nationaal Monument Kamp Vught staat: "Wij stellen ons in dergelijke kwesties neutraal op, we hebben niet zozeer een mening over het vervolgen van kampbewakers. In de toekomstige nieuwe expositie is wel aandacht voor daders, en de gevolgen voor hun kinderen, maar dan vanuit een beschrijvende (en persoonlijke) invalshoek, zonder oordeel.