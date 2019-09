Ma Tianyu is een superster in China en een grote fan van Vincent van Gogh, daarom bezocht hij Nuenen

Hij heeft miljoenen volgers op zijn socialmediakanalen. In China kan hij niet over straat zonder een horde gillende meisjes en flitsende cameralampen. Maar in Nuenen is het 'lekker rustig' en kan acteur en zanger Ma Tianyu ongehinderd over straat slenteren. Even een paar foto's bij Vincentre, dan door naar het beroemde kerkje dat door lokale held Vincent van Gogh is geschilderd.

Ma Tianyu is groot fan van de Hollandse meesters en bezoekt verschillende locaties in Nederland. De foto's die zijn crew maakt, komen in een Chinees tijdschrift. De 33-jarige acteur en zanger vindt het allemaal geweldig in Nuenen. Daar wordt woensdag ook een internationale delegatie van journalisten rondgeleid, omdat op zaterdag een speciale tentoonstelling opent in het Noordbrabants Museum.

Flink contrast.

Het wandelingetje door het rustige, groene Nuenen is een flink contrast voor Ma Tianyu die uit het drukke Beijing komt. "Het is heel relaxed hier. Als ik in China ergens heen wil, zijn er altijd heel veel mensen. Maar ik vind mijn leven in China ook heel leuk, hoor."

