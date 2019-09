[VIDEO] Spoordrama Oss één jaar later: 'Na die herdenking mocht ik pas voelen'

Jaar na spoordrama in Oss: ritueelbegeleider Gemma van Baasbank blikt terug

OSS -

Vrijdag is het precies een jaar geleden dat vier kinderen om het leven kwamen bij station Oss West. De Stint waarin zij zaten werd gegrepen door een trein. Gemma van Baasbank was ritueelbegeleider tijdens de samenkomst enkele weken na het drama. In deze video blikt zij terug op de zware dagen tijdens en na het ongeluk.