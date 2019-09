Springende skaters over peloton en een gebreide leiderstrui: Breda heeft zat ideeën voor La Vuelta

De boodschap van Quaars aan de inwoners van Breda is eenvoudig. "Heb je een leuk idee, geef het aan ons door en dan gaan we samen kijken of we daar iets fantastisch van kunnen maken."

Breda wil - net als de andere organiserende steden Utrecht en Den Bosch - vooral samen met de bevolking een feestje maken van La Vuelta 2020. Op 14, 15 en 16 augustus razen de wielrenners door deze drie steden en hun achterland.

Bekijk de video over de ideeën voor La Vuelta 2020 en lees daarna verder.

Skaters die over het peloton springen

Om zoveel mogelijk leuke plannen te verzamelen, heeft de organisatie de simpele maar vaak doeltreffende ideeënbus in het leven geroepen. In Breda werd deze woensdag door Quaars geactiveerd in het Chassé Theater. En meteen vielen er veel leuke initiatieven te beluisteren.

"De culturele hoek is heel actief, want we hebben natuurlijk als Breda van oudsher banden met Spanje", aldus Quaars. "Bijvoorbeeld over fietsroutes die de oude lijnen in het landschap laten zien en volgen. Maar er zijn ook mensen die een dikke banden race willen organiseren voor kinderen en ik heb ook skaters gehad die zeiden dat ze het gaaf vinden om over het peloton heen te springen. Als dat soort ideeën uit de stad gaan komen, wordt het echt leuk."

Bredase verhalen, Spaanse kunstenaars

Ook Bredanaar Peter Brouwers heeft een plan ingediend. Hij zit bij de organisatie die via muurschilderingen in de stad historische, echt Bredase verhalen vertelt. "Hoe mooi zou het zijn als we tijdens de Vuelta een hele grote muurschildering neerzetten die daardoor op tv te zien is in heel de wereld", droomt hij al een beetje. "Denk aan het Turfschip of aan de belegering van Breda. Daar zouden de verhalen over kunnen gaan en we hebben ook al wat Spaanse kunstenaars op het oog."

Gigantische rode leiderstrui

Ook een Bredase kunstenaar is in het Chassé Theater om zijn plannen te ontvouwen. Hij gooit het over een heel andere boeg. Maurice Spapens wil een gigantische rode trui breien en die op het sportveld van de KMA leggen of aan de muren van het Spanjaardsgat bevestigen.

"Het plan is om zoveel mogelijk Bredanaars, Brabanders, Nederlanders en wereldburgers een rood lapje te laten breien", vertel Spapens. "Al die lapjes samen worden dan vier grote, rode T-shirts. Bij de Vuelta krijgt de winnaar de rode trui. Maar rood is voor mij ook de kleur van strijd , van de liefde en in het 'rood' gaan. En in het logo van Breda zit ook rood."

Insteken, lus leggen, doorhalen en af laten glijden

Het wordt wel een heel project, weet Spapens. "Als ik een half voetbalveld vol wil krijgen dan hebben we het echt over 10.000 tot 20.000 breiers. Dus ik daag iedereen uit om te komen breien. Het is insteken, lus leggen, doorhalen en af laten glijden. Even een momentje van rust vinden en dan heb je binnen een paar uur een lapje gebreid."

Tot 1 november kunnen belangstellenden hun ideeën kwijt aan de gemeente via deze link.