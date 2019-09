Bep (66) overleed na een ongeluk op haar nieuwe scooter, haar familie wil dat doorrijder zich meldt

“We hebben haar met een goed gevoel in het ziekenhuis achtergelaten en zeiden: ‘Mam, tot morgen’”, vertelt Ger Hendrikx. Maar die morgen kwam niet meer voor zijn moeder. De 66-jarige Bep van de Langenberg werd zondagmiddag in Eindhoven op haar scooter aangereden door een blauwe auto en overleed later. De bestuurder reed door na het ongeluk. De familie hoopt dat die zich alsnog meldt.

Na de aanrijding had Bep flink wat verwondingen, maar toch leken de gevolgen mee te vallen, vertelt hij. Haar dood komt daarom extra hard aan bij de familie, vooral omdat het net zo goed met haar ging.

“Ze had twee dagen van tevoren van haar broer een nieuwe scooter gekregen omdat ze echt op aan het fleuren was. Het was twee maanden voor haar pensioen en daar leefde ze helemaal naartoe. Dan kon ze rustig gaan leven. Daar is nu abrupt een einde aan gekomen.”

Hard

Het is niet exact vast te stellen of het overlijden van Gers moeder een direct gevolg is van het ongeluk. “Ze mankeerde wel wat, maar de combinatie met de val is haar fataal geworden. Als dit niet gebeurd was, had ze nog geleefd. Dat is hard. Ze is ook oma, ze is tante. Het is triest, maar het is zo.”

LEES OOK: Vrouw (66) overleden na scooterongeluk in Eindhoven, bestuurder van donkerblauwe auto reed door

Voor de doorrijder heeft hij een duidelijke boodschap: “Dat de automobilist uit paniek wegrijdt, kan ik me nog voorstellen. Maar hij heeft vanaf zondagmiddag tot nu de tijd gehad om zich te melden. Dat hij dat niet gedaan heeft vind ik een slechte zaak. Het zou helpen voor onze gemoedsrust dat hij er niet zomaar mee wegkomt. En dat hij daar in ieder geval voor op zijn vingers getikt wordt.”