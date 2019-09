Omgewaaide bevrijdingsboom heeft een opvolger, nieuwe lindeboom is wel wat kleiner

EINDHOVEN -

Het is feest aan de Lodewijk Houbenstraat in Eindhoven, want de bevrijdingsboom is terug. De oude boom bezweek onder de zomerstorm van begin juni. En dat tot groot verdriet van de bewoners, want het was tot dan de enige nog levende bevrijdingsboom in Eindhoven. Woensdagavond is er een nieuwe lindeboom geplant, exact 75 jaar nadat Eindhoven door de geallieerden werd bevrijd.