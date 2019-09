Vriendengroep van gezin dat Floris (6) verloor bij brand in Strijbeek zamelt geld in voor uitvaart

De vriendengroep zamelt geld in voor de uitvaart.

BREDA -

Edwin Wiekens heeft maar één woord voor het drama dat zich afgelopen weekend voltrok in Strijbeek: ‘tragisch’. Zaterdagnacht kwamen de 6-jarige Floris en zijn vriendje van 9 uit een ander gezin om bij een brand in Strijbeek. Edwin is een goede vriend van het gezin van Floris en besloot samen met vrienden een inzamelingsactie op te zetten voor zijn uitvaart. “Het neemt hopelijk een stukje zorg weg”, zegt hij.