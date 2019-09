Man die vogels in ronduit smerige omstandigheden kweekt, krijgt tweede kans

"We moeten handelen binnen de regels van de wet", legt Nagtegaal uit. "Die schrijft voor dat in dit soort gevallen er een mogelijkheid tot verbetering moet komen. Je kan wel zeggen: we nemen gelijk alles mee en klaar. Maar daarmee voorkom je meestal niet dat zo iemand op een andere plek opnieuw begint. Dus hebben we liever dat zo'n situatie gecontroleerd verbetert - in de hoop dat zo iemand begrijpt wat 'ie verkeerd doet, waarom dit niet kan en niet in herhaling valt - dan dat je meteen tot zo'n drastische maatregel overgaat. Als hij niet meewerkt, kan er altijd nog besloten worden om die volgende stap te nemen. Maar we hopen dat dit niet nodig zal zijn."

Uitwerpselen die er ogenschijnlijk al jaren lagen

De Dierenbescherming kwam de kweker op het spoor tijdens een controle op de vogelmarkt in Barneveld, half augustus. Daarop besloten inspecteurs eens bij de man thuis langs te gaan. Daar zagen ze dat het erg smerig was in de schuren, die vol zaten met grasparkieten en kwartels.

"Het grote aantal vogels - 3000 tot 3500 - was sowieso een grote verrassing voor onze inspecteurs", vertelt Nagtegaal. "Meestal hebben we te maken met kleinere hobbykwekers, die een schuurtje hebben met wat hokjes daarin. Hier ging het om een grote hoeveelheid dieren in enorm vuile omstandigheden. De inspecteur vertelde dat ze, toen ze de schuur opendeden, een enorme ammoniaklucht roken van de uitwerpselen die daar ogenschijnlijk al jaren lagen. Met name bij de kwartels zaten heel veel jongen zowat op elkaar gestapeld. De vogels waren overal aangepikt. Dat doen andere vogels uit frustratie en vanwege ruimtegebrek. Door dat aanpikken, ontstaan kale plekken in hun verenkleed. Het was geen houdbare situatie, treurig om te zien. Gelukkig komen we dit niet iedere dag tegen."

Verwaarloosde vogels bij een fokker in Brabant. (Foto: Dierenbescherming).

Dierenwinkels zullen fokker kunnen herkennen

Waar de kweker zich bevindt, is niet bekendgemaakt. "In het belang van de zaak", legt Nagtegaal uit. "Ik snap de vraag, maar dat houden we even onder de pet. Het is nu belangrijk dat de eigenaar begrijpt dat dit niet kan, dat hij deze situatie moet aanpakken en verbeteren. Als meerdere mensen zich hiermee gaan bemoeien, werkt dat meestal niet in het voordeel van de situatie."

Ook niet als het de bedoeling is om dierenwinkels, die zaken doen met de man, zo te waarschuwen zodat ze hun contract kunnen opzeggen. "Ik denk dat zij deze kweker wellicht zullen kunnen herkennen op basis van de info die nu bekend is. Maar nogmaals: ons allereerste belang is om te zorgen dat de handelaar de boel op orde brengt en de dieren in een goede situatie terechtkomen."

'Mensen moeten zich hier bewust van zijn'

Nagtegaal raadt mensen die een vogel als huisdier willen aanschaffen aan om bij de dierenwinkel altijd even te informeren waar de vogeltjes vandaan komen. "Je realiseert je vaak niet als je naar een dierenwinkel gaat, dat er weleens zo'n drama achter kan zitten. Mensen moeten zich daar bewust van zijn."