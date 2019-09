Legertruck met mitrailleur op speelplaats in Steenbergen, kinderen geven de vrijheid door

Precies 75 jaar geleden stortten de Britse vlieger Guy Gibson en zijn navigator Jim Warwick neer in Steenbergen. Ze waren met hun bommenwerper op de terugweg van een luchtaanval in Nazi-Duitsland toen ze per ongeluk door een geallieerd vliegtuig werden neergehaald.

Tweede Wereldoorlog

Deze belangrijke bladzijde uit het geschiedenisboek van Steenbergen wordt tastbaar gemaakt, met een historische rit van school naar school. Tientallen leerlingen vergapen zich aan de vrachtwagen uit de Tweede Wereldoorlog. "Dit is zeker vet, heel gaaf om te zien", roept een leerling over het schoolplein.

Lotte Suijkerbuijk is een van de organisatoren van de vrijheidsestafette. "Dit is heel bijzonder om iedereen zo te zien. Het is mooi hoe ze op zo'n jonge leeftijd bezig zijn met hun vrijheid."

Vrijheid

Groepjes leerlingen van school mogen mee voor een tocht naar een van de andere acht scholen in de gemeente. "Op die manier wordt de vrijheid symbolisch doorgegeven", zegt Suijkerbuijk.

Kinderen zijn met hun gedachten bij hun oorlogshelden (Foto: Erik Peeters)

Op de scholen worden restanten van het neergestorte vliegtuig overgedragen aan de leerlingen. Daarnaast stoppen ze een tekening, tekst of gedicht in een tijdcapsule.

Tijdscapsule

De capsule wordt 26 oktober bij het oorlogsmonument in Dinteloord begraven. Over 25 jaar, tijdens de viering van 100 jaar bevrijding, zal de capsule weer naar boven worden gehaald.

Voor de kinderen van de Gummarusschool is deze dag al heel bijzonder. "Met de hele school bij elkaar zijn om te herdenken, dat is mooi", zegt een leerling met glinstering in zijn ogen.

Legertruck

De motor van de legertruck ronkt alweer. "Kom we gaan, op naar de Welberg", zegt Suijkerbuijk terwijl het voertuig in beweging komt.

Bedevaartsoord

Het graf van piloot Gibson en navigator Warwick is een soort bedevaartsoord geworden voor Britse luchtmachtmilitairen. Het hele jaar door bezoeken Britten de karakteristieke witte oorlogsgraven aan de Nassaulaan in Steenbergen.

Voor het 617-squadron van de RAF waar ze in zaten zijn de twee gesneuvelde mannen iconen.