Ringo Meerveld is pas 16, maar speelt al in het eerste van FC Den Bosch: 'Ik dwing het wel zelf af'

Bekijk hieronder de video met en over de jonge FC Den Bosch-speler Meerveld.

Meerveld mocht in de eerste competitiewedstrijd invallen tegen Jong PSV. Vervolgens kreeg hij in de vier wedstrijden die daarna gespeeld werden door FC Den Bosch nog eens vier keer speeltijd. Alleen in de laatste competitiewedstrijd, afgelopen maanden tijdens de 5-1 nederlaag tegen Jong FC Utrecht, kwam de in Den Bosch geboren voetballer niet in actie.

"Het gaat supersnel", weet Meerveld. Hij tekende begin augustus een contract voor drie seizoenen. Bijzonder, want het was 21 jaar geleden dat de plaatselijke FC een contract had gegeven aan een jeugdspeler zonder dat hij voor het zetten van de handtekening al speeltijd had gehad in de hoofdmacht. De eerste speelminuten lieten niet lang op zich wachten. "Ik dwing het zelf af", zegt hij vol zelfvertrouwen.

Basisplaats

Het doel van Ringo voor dit seizoen is duidelijk. "Het belangrijkste is om mee te blijven trainen met het eerste. En waar ik minuten kan pakken, moet ik dat doen. Ik moet mijn kansen pakken. En uiteindelijk is het doel een basisplaats. Hopelijk dit seizoen en anders volgend seizoen", sluit het talent af.

Winnen

Meerveld geniet bij FC Den Bosch, al zou een overwinning alles nog wel wat mooier maken. In de eerste zes duels werden drie keer de punten gedeeld met de tegenstander en werd er drie keer verloren. Tegen MVV telt vrijdagavond maar één ding: "De winst, natuurlijk", zegt Van der Ven. "We hebben vier wedstrijden aardig gespeeld en twee wedstrijden minder gespeeld. Los van het spel zijn drie punten nu wel uiterst welkom."