Leonie denkt eerst aan anderen en daarna pas aan zichzelf en daarom is ze de Gouden Buur van Brabant

Leonie was even sprakeloos toen ze te horen kreeg dat ze de Gouden Buur van Brabant is.

Ze was even sprakeloos. Leonie Verberne (33) uit Geldrop is donderdagmorgen overvallen met de toekenning van de Gouden Buur Award 2019 van Brabant. Dat gebeurde op de kledingbeurs, waar zij als vrijwilliger aan het werk was. Leonie is uit meer dan driehonderd genomineerden gekozen.

Leonie zet zich belangeloos in voor haar buurtgenoten door middel van de Stichting Hart voor Elkaar Geldrop-Mierlo. Ze helpt mensen die er financieel eventjes niet uitkomen. Dat doet ze onder meer door mensen aan kleding of speelgoed te helpen: "Leonie draagt bij aan verbintenis in de buurt", zegt Eva de Vaan van Nextdoor, dat de award uitreikt. Nextdoor wil mensen met een buurtapp bij elkaar brengen er reikt de award uit voor goede initiatieven.

Emotie

Leonie was druk aan het werk op de kledingbeurs toen ze de award kreeg. Ze was zichtbaar geëmotioneerd. "Maar ik vind het wel heel leuk", zegt ze breed lachend. Voor Leontien is het eigenlijk vanzelfsprekend om mensen te helpen.

De 'Gouden Buur' is genomineerd door haar collega Dorien van Hulten. Die zegt over Leonie dat zij echt altijd eerst aan andere mensen denkt en dan pas aan zichzelf: "Ze stelt echt anderen boven zichzelf en dat vind ik heel knap."

Op 28 september wordt bekend wie de 'Gouden Buur' van Nederland is.