Gaten in het dak en lege winkels: ‘jarig’ Station Breda heeft nog altijd problemen

Een van de zeker tien gaten in het plafond boven het busstation. (foto: Raymond Merkx)

Het is deze maand precies drie jaar geleden dat Station Breda feestelijk werd geopend. Toch is het gebouw nog altijd niet op orde. Reizigersvereniging Rover hoopt dat er snel verbetering komt.

“Het gaat nu veel te langzaam. Er kleven nogal wat bouwfouten aan dit project”, merkt Ad Couwenberg, de Brabantse vertegenwoordiger van de reizigersvereniging. “Dit moet gewoon niet kunnen. Het moet snel opgelost worden.”

Gaten

Het plafond van het busstation zit vol met gaten. Eerder is dit dak op verschillende plekken opengemaakt, vanwege onderzoek naar lekkages. Die zijn inmiddels opgelost, maar de gaten zitten er nog altijd. “Waardeloos! Dit slaat nergens op!”, vindt Couwenberg.

Wanneer dit wordt aangepakt, is volgens de NS niet duidelijk. “Het is een verzekeringskwestie en daarom kunnen wij nog niet zeggen wanneer het is opgelost”, laat NS-woordvoerder Michiel Jonker weten.

Ontbrekende glasplaten

De glazen bloembakken op het dak van station Breda ontbreken sinds een half jaar. ProRail heeft de glasplaten verwijderd, nadat er vorig jaar een naar beneden was gevallen tijdens een storm. Het glas kwam op het busstation terecht. Niemand raakte overigens gewond, omdat het ’s nachts gebeurde.

“Ik durf nog niet te zeggen wanneer er een definitieve oplossing komt. Dat kan nog wel even duren”, vertelt woordvoerder René Vegter van ProRail. “Het is nu opgelost door het tijdelijk af te dekken.”

Leegstand

Daarnaast staan circa zes winkelpanden leeg. Voor sommige van die panden is een tijdelijke invulling gevonden. Zo mag een Bredanaar al een paar jaar vrijwel gratis een Playmobil-tentoonstelling houden, zolang de panden niet verhuurd zijn. “De winkels zitten precies verkeerd”, verklaart Couwenberg. “Ze zitten weggestopt en liggen niet op de route van de reizigers.”

Toch is de leegstand binnenkort verleden tijd, volgens de NS. “Deze maand nog opent een vegetarische burgertent haar deuren”, weet Jonker. “Voor het eind van dit jaar komt er een grote huurder bij. Het gaat dus de goede kant op.”



'Reizigers weinig last'

Toch lijkt het erop dat reizigers weinig overlast ervaren van de problemen. De NS heeft een onderzoek laten uitvoeren naar wat de reizigers vinden van het station. Daaruit blijkt dat zij het station bovengemiddeld waarderen, ten opzichte van andere Brabantse stations. Jonker: "Er zijn nog problemen, maar we zijn op de goede weg."

Eerder had het gebouw onder meer last van vallende stenen, lekkages, stinkende toiletten en valse brandmeldingen. Deze problemen zijn inmiddels allemaal opgelost. In 2017 werd het gebouw zelfs uitgeroepen tot ‘Beste Gebouw van Nederland.’