In totaal waren er 110 van deze opvallende dames. (foto: Raymond Merkx)

Even Prinsjesdag op Tilburgs station, invasie van 110 dames met rode hoedjes

TILBURG -

Het leek donderdagmiddag even Prinsjesdag op Station Tilburg Universiteit. 110 oudere dames met knalrode hoedjes en paarse jurken trokken veel bekijks. "We houden van opvallen. Als je oud bent mag je gewoon plezier maken." Bekijk hier de video met de dametjes van The Red Hat Society.