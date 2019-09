Weer ophef over nikabdraagster door Facebookfilmpje met foto en naam conducteur

"De situatie wordt op deze manier onterecht persoonlijk gemaakt. Onze mensen moeten, ook op social media, met rust gelaten worden. Het is de wetgever die bepaalt, de collega doet enkel zijn werk."

"We betreuren het dat zijn identiteit hierbij gebruikt wordt. We gaan verder niet op de situatie van de conducteur in.Je kunt je voorstellen dat het heel vervelend is als je bij naam wordt genoemd en dat dat indruk maakt", zo laat de NS in een reactie weten.

Een beeld uit de video

Politieassistentie

Op de vraag wat nu precies het verschil is tussen het 'handhaven van de (nieuwe) boerkawet' en een gewone kaartcontrole antwoordt de NS: "Voor het aantreden van de wet zijn afspraken gemaakt met ov-bedrijven. Daar hoort het kunnen inroepen van politieassistentie als iemand zich bij een kaartcontrole niet kan identificeren."

Of de NS het bij deze reactie laat of nog op en andere manier in actie komt tegen het Facebookfilmpje, kon de woordvoerster niet zeggen.