Geert Wilders maakt zich druk over hoge kosten van verbouwing AZC Gilze

Fractievoorzitter Geert Wilders van de PVV windt zich op over kosten van de verbouwing van het asielzoekerscentrum (AZC) Prinsenbosch in Gilze. Die gaat naar verluidt veertig miljoen euro kosten.

Enkele dagen geleden werd bekend dat de modernisering van het AZC in Gilze begin 2020 van start gaat. De verbouwing gaat vier jaar duren. Er wordt onderzocht of het gebouw van het gas kan. Door deze aanpak blijft de uitstoot van stikstof beperkt, en hoeft het bouwproject niet stilgelegd te worden.

Tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer hekelde PVV-leider Geert Wilders donderdag de hoge kosten van de verbouwing. “Veertig miljoen! Veertig miljoen! Kunt u dat uitleggen aan gewone Nederlanders die negen jaar moeten wachten op een woning”, vroeg Wilders aan premier Mark Rutte.

Klimaatgekkigheid

De plannen om het AZC in Gilze van het gas te halen noemde hij “klimaatgekkigheid”. Hij maakte zich er druk over dat andere woningbouwprojecten in Nederland komen stil te liggen vanwege de stikstofregels, terwijl er wel geld is voor “eigen keukens voor asielzoekers” in het AZC in Gilze.

Premier Rutte antwoordde in de Kamer dat er goede voorzieningen moeten zijn voor asielzoekers.