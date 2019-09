Moeder met jonge kinderen steelt puppy bij café in Heeze, 'Wie doet nou zoiets?'

“Wie doet nou zoiets? Dit is bij de beesten af”, zegt Wim een dag later. “Dat hondje was pas tien weken oud. Ik heb ’t geboren zien worden en wou haar goed africhten. Maar, nu is ‘ie weg.”

Wim heeft de familie op de beveiligingscamera staan. Rond kwart voor twee kwamen twee vrouwen en drie kinderen het terrein op. Na het ponyrijden, dat de broer van Wim verzorgt, verliet een van de vrouwen het terrein met het jongste kind in een buggy. Een paar minuten later verliet ook de andere vrouw ook terrein met de twee oudste kinderen en het hondje van Wim.

“Ze hebben ook niks afgerekend”, vertelt Wim. “En ze hadden hun auto zo geparkeerd, achter een heg, dat je die niet kunt zien.”

Wim hoopt dat hij zijn hondje Saartje snel terugkrijgt. “De politie heeft de bewakingsbeelden, dus ik hoop dat dat helpt. Ik wil Saartje graag terug.”