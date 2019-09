Burgemeesters grote steden betreuren dood advocaat, maar prijzen nieuwe aanpak drugsoverlast

Een persoonlijk drama, een zwarte dag en een grove schending van de rechtsstaat. Zo omschrijven de burgemeesters van de vijf grote steden in Brabant de liquidatie van de Amsterdamse advocaat Derk Wiersum. Er moet volgens hen nu echt iets gebeuren. Niet incidenteel wat geld erbij, maar een structurele oplossing. Mogelijk zit die oplossing in een anti-drugseenheid, die minister Ferd Grapperhaus donderdagmiddag aankondigde. "Ik ben heel blij met de inzet van de minister, maar dit had veel eerder gemoeten", reageert de Bredase burgemeester Paul Depla.

"Het is niet te bevatten dat iemand die zijn beroep als advocaat uitoefent zo om het leven wordt gebracht", zegt Theo Weterings, burgemeester van Tilburg. "Een dramatisch zwarte dag voor ons hele land. Een afschuwelijke daad die de kern van onze rechtsstaat raakt", vult zijn collega Elly Blanksma van Helmond aan.

Dat het in ons land de verkeerde kant op ging met de drugscriminaliteit, dat hoef je de burgemeesters van de vijf grote steden in Brabant niet meer te vertellen. "We zijn bezig met vliegen vangen in plaats van het systeem aan te pakken", stelt de Bossche burgemester Jack Mikkers. Maar dat systeem aanpakken is lastig, mede door de privacywetgeving. "Ik denk dat burgers van ons verwachten dat we criminelen aanpakken. Maar vanwege de privacy kan dat niet zomaar. En daarmee lopen we zwaar achterop."

Veel meer geld

Daarnaast speelt mee dat er volgens de burgemeesters veel te weinig geld naar Brabant komt, om het probleem écht aan te pakken. Grapperhaus zegde vorig jaar eenmalig 20 miljoen extra toe in strijd met de ondermijning. "Dit is niet eens een druppel op een gloeiende plaat, maar een spetter", zei de Eindhovense burgemeester John Jorritsma, woensdag op NPO Radio 1. "Er moet structureel extra geld komen, want dit probleem los je niet op met incidenteel geld", vult zijn collega Depla aan.

De moord op Wiersum was volgens Weterings niet nodig. "Het criminele milieu verhardt en we kunnen niet zeggen dat we dat niet wisten", zegt de Tilburgse burgemeester Weterings. Hij ziet wel iets in het plan van de anti-drugseenheid van Grapperhaus. "Als er maar extra capaciteit komt en intensiever aan de drugsaanpak gewerkt wordt, is het goed", zegt hij. Maar hij waarschuwt voor een eventuele botsing met de lokale en regionale aanpak. "Het moet in samenhang met wat we hier nu al doen."

'Niet langs elkaar werken'

Ook Depla hoopt dat die nieuwe eenheid een aanvulling is op wat de Brabantse taskforce nu al doet. "Wij houden ons, zoals bij bijvoorbeeld die drugsboot in Moerdijk, niet bezig met de internationale lijnen van het drugstransport. Ik zou willen dat die nieuwe drugsunit zich daar op richt", zegt de Bredase burgemeester. Hij wil er namelijk voor waken dat de regio en zo'n nieuwe eenheid straks langs elkaar heen gaan werken.

Want, waarschuwt zijn Tilburgse collega, ondanks een landelijke eenheid, blijft de lokale aanpak minstens zo belangrijk. "Alle burgers zijn nodig om dit probleem uit te roeien. Maar daar is de aanpak in de wijken wel hard voor nodig. Daar moeten we laten zien dat het niet loont om de drugscriminaliteit in te gaan", aldus Weterings.

Lak aan mensen

Als het kalf verdronken is, dempt men de put, luidt het gezegde. Toch kijkt Depla niet zó zuur naar de aangekondigde anti-drugseenheid die Grapperhaus, een dag na de liquidatie van de Amsterdamse advocaat. "Ja, deze maatregel had al veel eerder gemoeten, maar daar wil ik niet bij stilstaan", zegt de Bredase burgemeester. Hij erkent dat in Brabant al jaren de noodklok wordt geluid, maar deze moord is wat hem betreft wel echt van een andere orde. "Hier zijn ze dusdanig een grens overgegaan. Dit is nietsontziend. Ze hebben lak aan mensen, de democratie en de rechtsstaat. Met deze maatregelen laten we zien dat we dat niet accepteren."