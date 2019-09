YouTuber Govert Sweep en zijn maatje zijn onderweg naar Nederland: 'Nooit meer terug naar Area 51'

Area 51 is een gesloten boek, vertelt de YouTuber: “Daar ga ik niet meer naar terug. Wel komen we met een hele serie van wat we daar hebben beleefd”, zegt Sweep. Hij werd vorige week aangehouden toen hij op het terrein rond Area 51 rondreed.

“We hebben vooral veel geschaakt. Je moet iets doen om te tijd te doden”, vertelt Govert vanaf het vliegveld. “We hebben ook gebasketbald en nagedacht over nieuwe projecten.”

2280 dollar boete per persoon

Afgelopen maandag was de rechtszaak en daarin bekenden Sweep en Granzier schuld voor het betreden van verboden terrein en illegaal parkeren. De twee moesten van de rechter allebei een boete van 2280 dollar oftewel 2070 euro betalen. Een woordvoerder van de rechtbank in Beatty, een dorp in Nevada, zei maandag dat als de boete is betaald, beide vloggers donderdag vanuit de VS terug naar Nederland vliegen.

Zojuist vrijgelaten. Nu onderweg naar Nederland! Eindelijk m'n familie, vriendin en m'n vrienden weer zien. Het hele verhaal komt binnenkort in een video op mijn YouTube kanaal. Het echte verhaal is namelijk toch wel een stukje anders dan dat ik het op internet lees. Bye bye USA!

Geheime testlocatie

De twee vloggers werden vorige week woensdag door de Amerikaanse politie aangehouden toen ze het zwaar beveiligde terrein rond Area 51 wilden binnendringen. Area 51 is een geheime testlocatie van de Amerikaanse luchtmacht in de woestijn van Nevada.