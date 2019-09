‘We moeten verder, zegt één vlinder', Sjef Hoogstede ontwierp herdenkingsmonument Vlinderboek

Het monument dat vrijdag in Oss werd onthuld.

Vrijdag is het herdenkingsmonument voor de vier omgekomen kinderen bij het spoordrama in Oss onthuld. Sjef Hofstede ontwierp het.

OSS -

Een boek met één uitgescheurde inktzwarte bladzijde en heel veel vlinders. Vrijdag is het herdenkingsmonument voor de vier omgekomen kinderen bij het spoordrama in Oss, precies een jaar geleden, onthuld. De herdenkingsplek is niet alleen bedoeld voor de nabestaanden van het Stintongeluk, maar voor iedereen die een kind heeft verloren.