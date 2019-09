Ratten, kampvuren, drugs en een rockband: bewoners zijn overlast van studentenhuizen zat

"We zijn er helemaal klaar mee!" Bewoners van de Heile Schoorstraat in Tilburg hebben een brandbrief gestuurd naar de gemeente. Ze ervaren veel overlast van de zes studentenhuizen in hun straat en willen dat de gemeente ingrijpt.

De directe aanleiding voor de brief, is een ruzie die onlangs plaatsvond. Een vrouw was verhaal gaan halen bij een studentenhuis vanwege geluidsoverlast. "Een student schreeuwde vervolgens dat hij haar kapot zou maken", vertelt een buurtbewoonster. Ze is een van de schrijvers van de brief en wil anoniem blijven uit angst voor de verhuurster.

Kampvuren

De lijst met klachten in de brief is lang. Zo wordt er geklaagd over: wildpassers, geluidsoverlast, open vuur, drugsgebruik, een rattenplaag en verpaupering van panden. Ook ervaren de bewoners veel overlast van een rockband die in een van de studentenhuizen woont. "Ze houden nergens rekening mee", vervolgt de bewoonster. "Het zit me echt hoog. Met de verhuurster en studenten valt gewoon niet te praten."

De verhuurster zou bovendien last hebben van verzamelwoede. Ze zou in de straat nog een zevende, onbewoond huis hebben. "Dat huis staat tot aan het plafond vol met rotzooi! Je moet er niet aan denken dat daar brand uitbreekt."

Met de verhuurster en studenten valt gewoon niet te praten.

"Het ziet er gewoon niet uit", zegt Christel van Riswijk. "Veel panden zijn echt verpauperd, dat is zo zonde!" Cindy de Grunt vult aan: "Ze gebruikt het huis als opslag. Het probleem is dat er gewoon te veel studentenhuizen zijn in deze straat. Dat past niet in de buurt."

De bewoners van het studentenhuis waarover het meest is geklaagd, lazen de brief vrijdag voor het eerst. "We schrikken hiervan. Hier staan echt schokkende onwaarheden in", vertelt Sjors van Hees. "Het ligt een stuk genuanceerder. Ook gaat het slechts om een kleine groep klagers. Met hen valt niet te praten."

Ze gooide een wijnfles op onze stoep kapot.

Bedreiging

Zo is de bedreiging volgens Sjors compleet uit zijn verband getrokken. "De vrouw had een wijnfles bij ons op de stoep kapotgegooid. Mijn huisgenootje schrok daar enorm van en reageerde uit emotie." Volgens hem zijn alle andere problemen waarover wordt geklaagd, flink verminderd.

De brief is deze week verstuurd naar de gemeenteraad. Bewoners willen dat de gemeente een buurtoverleg afdwingt en de panden laat opknappen. De gemeente komt later met een reactie. De verhuurster was niet bereikbaar voor commentaar.