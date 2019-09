Vader van omgekomen Dana en Liva bij herdenking spoordrama Oss: 'Geen dag zonder tranen'

“Vandaag sta ik hier ook namens mijn vrouw en mijn oudste dochter om te vertellen over hoe erg we Dana en Liva missen. Wat veel mensen niet weten, is dat we elf jaar geleden ook een dochter hebben verloren: Vlinder. Ze is na 21 weken levenloos geboren", zo opende de vader zijn verhaal. Hij wil niet met naam genoemd worden.

'Het telefoontje'

De vader vertelt over het moment dat hij ‘het telefoontje’ kreeg. “Toen veranderde ons hele leven. Er was een ongeluk met vijf kinderen, van wie er vier waren overleden. Het pijnlijke nieuws werd snel duidelijk. We hebben onze oudste dochter moeten vertellen dat haar twee zusjes waren overleden. Ze vocht boven in het ziekenhuis voor haar leven, haar zusjes lagen hand in hand in het mortuarium."

“Lieve Dana en Liva, door het verschrikkelijke ongeluk zijn jullie veel te jonge levens veel te vroeg gestopt. We leven in een nachtmerrie waar we niet uit kunnen stappen. Er gaat geen dag voorbij zonder tranen", vertelt de vader. "Nu zijn we een jaar verder. Het blijft nog steeds onwerkelijk. We blijven hopen dat jullie er morgen er weer zijn. Soms denk ik: ik loop naar de slaapkamers en ik zie daar twee mooie meisjes liggen. Maar dan zie ik dat de bedjes leeg zijn."

De vader sloot af met te zeggen dat hij trots is op zijn oudste dochter. “Ze heeft nog een lange weg te gaan, maar met haar vechtlust kan ze nog veel bereiken. En wij zullen alles doen om je daarbij te helpen.” De vader bedankte ook nog de hulpdiensten, Oss en Nederland.

Spoordrama

Het is precies een jaar geleden dat de Stint in botsing kwam met een trein bij station Oss West. Op verzoek van de gemeente Oss zendt Omroep Brabant de herdenking live uit op televisie en online.

Ossenaren gaven aan behoefte te hebben aan een plek waar ze troost kunnen vinden. Mensen kunnen na de onthulling bloemen bij het monument leggen. De gemeente roept mensen op om geen bloemen te leggen bij Station West waar het ongeluk in 2018 gebeurde.

Burgemeester Wobine Buijs onthulde iets na vier uur het monument in het Elzeneindpark. Het monument is ontworpen door Sjef Hoogstede. Het monument kan door iedereen bezocht worden.