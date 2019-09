'Het ontroert me, zoveel mooie berichten', advocaat Peter Schouten bedolven onder loftuitingen

BREDA -

"k wil iedereen bedanken voor de bemoedigende woorden." Advocaat Peter Schouten uit Breda is beduusd over alle loftuitingen die hij krijgt na zijn aanbod om de verdediging van Nabil B. op zich te nemen nu Derk Wiersum - de vorige advocaat van de kroongetuige in de 'Mocromaffia-zaak' - deze week werd doodgeschoten.