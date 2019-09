Stoomtrein tussen Den Bosch en Tilburg trekt veel bekijks

De NS viert dit weekend dat in 1839, 180 jaar geleden, de eerste trein in Nederland ging rijden, tussen Amsterdam en Haarlem. In het hele land rijden stoomtreinen om dit te vieren. In Brabant reden de eerste treinen in 1881, tussen Den Bosch en Tilburg.

In Den Bosch komt zaterdag de Brabantse Lijn weer op stoom, met Den Bosch onder Stoom 2019. Tegenover het station in Tilburg vindt zaterdag ook de tweede editie van Modelspoor Tilburg plaats, een modeltreinenbeurs en expositie in de oude historische NS-werkplaats.

Foto: Koen van der Krieken

Uitverkocht

De kaarten voor de ritten tussen Den Bosch en Tilburg zijn al uitverkocht. Toeschouwers kunnen de stoomtreinen nog wel bekijken op het station waar ze 12 minuten stilstaan en langs het spoor naar Tilburg.

Vertrek stoomtreinen Den Bosch vanaf de sporen 6b & 7b:

10:06, 11:06, 12:06, 13:06, 14:06, 15:06

Vertrek stoomtreinen Tilburg vanaf spoor 3:

10:36, 11:36, 12:36, 13:36, 14:36, 15:36