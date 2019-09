Buren van Fire-Up in Oisterwijk na brand: 'Gemeente speelt Russische roulette'

De bezorgdheid is groot om het bedrijf Fire-Up in Oisterwijk nadat er vrijdagnacht weer brand uitbrak bij de producent van aanmaakblokjes. In 2013 brandde het hele bedrijf al eens af en in juli 2019 het magazijn. Toch zeggen eigenaren van omliggende bedrijven ook dat ze 'blij' zijn, omdat er nu misschien eindelijk maatregelen worden genomen. "We vragen al jaren aandacht voor de veiligheid, omdat er volgens ons van alles mis is. Maar we zijn nooit serieus genomen."

Bij aanmaakblokjesfabriek Fire-Up aan De Nedervonder in Oisterwijk stond vrijdagnacht een pallet aanmaakblokjes in brand. Een beveiliger zag rond half vijf rook in het gebouw en sloeg alarm.

Na warmtemetingen bleek dat bij veel pallets met aanmaakblokjes in het magazijn de temperatuur steeg. Mogelijk gebeurde dit door een chemisch proces.

Om een nieuwe brand te voorkomen, werden medewerkers van Fire-Up uit bed gebeld om het magazijn zo snel mogelijk leeg rijden in verband met brandgevaar.

Alleen anoniem

Alleen anoniem willen de 'buren'van Fire-Up hun verhaal doen. En daarin klinken veel verwijten door. Onder andere richting de gemeente. "Die speelt Russische roulette met de veiligheid van de inwoners", is de stellige overtuiging.

Verschillende bedrijven rond Fire-Up spanden jaren geleden al een rechtszaak aan vanwege de risico's op brand bij de producent van aanmaakblokjes. "We werden weggehoond. In het kort geding liet de rechter weten dat het bedrijf voldoet aan alle eisen en normen die er gelden. Een sprinkler-installatie is bijvoorbeeld niet nodig omdat het bedrijf binnen een afmeting blijft, waardoor zo'n snelle blusinstallatie niet noodzakelijk is."

'Geen aanvullende regels'

"In de medische wereld zouden ze dit omschrijven als: 'operatie geslaagd, patiënt overleden'." Wat de eigenaren van bedrijven in de buurt betreft hoeft het bedrijf niet per se weg. "Maar eigenlijk kan het hier niet. Als de wind in juli, toen een magazijn volledig uitbrandde, anders had gestaan was de schadelijke lucht richting de woonwijk gegaan. En nog verder richting het ziekenhuis in Tilburg. Met alle gevolgen van dien." In 2013 werd Fire-Up getroffen door een enorme brand die het bedrijf volledig in de as legde.

Dat de gemeente nog niet heeft ingegrepen vinden de eigenaren verwerpelijk. "De gemeente is chronisch nalatig in het garanderen van de veiligheid van haar inwoners. Er zijn nooit aanvullende regels gesteld. Dit is Russische roulette spelen met de gezondheid van de mensen in Oisterwijk."

Bezoek van burgemeester

Burgemeester Hans Janssen is zaterdagochtend naar het industrieterrein gegaan. Dat deed hij onopvallend om met eigen ogen te zien wat er aan de hand was. Het enige dat hij kwijt wilde is dat er zeker iets mis is. Dat er stappen ondernomen moeten worden, ligt volgens de burgemeester voor de hand.

Een officiële reactie wil de burgervader pas geven na overleg met betrokken partijen zoals de brandweer en het bedrijf. Die komen zaterdagmiddag nog bij elkaar.