Gemeente Oisterwijk grijpt in bij Fire-Up: productieproces stilgelegd na nieuwe brandjes

De gemeente Oisterwijk legt per direct het productieproces van Fire-Up neer na twee brandjes bij het bedrijf. Daarnaast moet de voorraad vanaf nu altijd in luchtdichte en brandveilige containers worden opgeslagen. Totdat deze containers er zijn, staat er een brandwacht bij de voorraad.

Fire-Up maakt aanmaakblokjes, houtskool en briketten. In de fabriek aan de Nedervonder in Oisterwijk stond vrijdagnacht een pallet aanmaakblokjes in brand. Ook vrijdag overdag was er al een brandje. Die twee incidenten waren aanleiding voor burgemeester Hans Janssen om direct maatregelen te nemen. In 2013 brandde het hele bedrijf al eens af en in juli 2019 het magazijn.

De containers waarin de voorraad moet worden opeslagen, worden op korte termijn geplaatst. Ze komen op een veilige afstand tot de omliggende panden en het eigen pand van Fire-Up te staan. Nu zal er dus eerst een brandwacht staan. Deze persoon is gediplomeerd en heeft een eigen blusvoorziening om direct in te kunnen grijpen als het mis gaat. De buren van Fire-Up klaagden eerder al over de onveilige situatie.

De gemeente Oisterwijk heeft zaterdagmiddag spoed overleg gevoerd met de directie van Fire-Up over te nemen maatregelen nadat vrijdagnacht weer brand was uitgebroken in een opslagruimte. Burgemeester Janssen werd bijgestaan door adviseurs van de veiligheidsregio Midden- en West Brabant. In een later stadium wordt bekeken of er nog meer stappen moeten worden genomen.