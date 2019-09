Historische stoomtrein veroorzaakt bermbrand, brandweerwagen die uitrukt komt in sloot terecht

De bermbrand woedde in de berm langs het spoor bij Helvoirt. Naast die berm ligt een sloot en daarnaast een smal, dichtbegroeid zandpad. De brandweermannen reden op dat zandpad maar raakten daar vanaf en kwamen in de sloot terecht. Ze kwamen er zonder kleerscheuren vanaf.

Voor het blussen van de brand had het ongeluk met de bluswagen geen gevolgen. De omstander die de brand gemeld had, nam zelf ook het blussen voor zijn rekening.

Brand door stoomtrein

De Veiligheidsregio Brabant-Noord bevestigt dat de bermbrand bij Helvoirt ontstaan was toen een van de historische stoomtreinen voorbijkwam, die zaterdag op en neer reden tussen Den Bosch en Tilburg. De NS viert dit weekend dat in 1839, 180 jaar geleden, de eerste trein in Nederland ging rijden, tussen Amsterdam en Haarlem. In het hele land rijden stoomtreinen om dit te vieren.

Eerder zaterdag zouden ook vlammen te zien zijn geweest in de berm langs het spoor bij Berkel-Enschot en Udenhout nadat daar de stoomtrein gepasseerd was. Volgens 112-meldingen is de brandweer iets voor een uur uitgerukt voor een bermbrand bij het Rauwbrakenpad naast het spoor bij Berkel-Enschot.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant kon niet bevestigen dat de stoomtrein in haar gebied bermbranden had veroorzaakt. Ze tekende daarbij aan dat het wellicht zulke kleine brandjes geweest zijn, dat ze niet in het logboek zijn opgenomen.

Flinke vlammen in de berm bij Helvoirt. (Foto: Toby de Kort/ De Kort Media)