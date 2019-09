Politie bestrijdt aantijging van Kassa over te laat arriveren bij spoedmeldingen

Volgens het tv-programma Kassa van zaterdagavond zijn agenten in bijna negen van de tien gevallen te laat bij spoedmeldingen. Zo zou bijvoorbeeld de politie in de regio Oost-Brabant slecht presteren. De politie herkent zich niet in deze conclusie en vindt dat de programmamakers een vertekend beeld geven van de 'ruwe cijfers'.

Het consumentenprogramma Kassa baseert zich op landelijke cijfers van de politie zelf. Volgens de programmamakers doen agenten er in 87 procent van alle gevallen langer dan een kwartier over om ter plekke te zijn. De zogeheten aanrijtijd van 15 minuten is een streefwaarde die de politie zichzelf heeft opgelegd om agenten 'scherp te houden'.

"Maar die is voor ons als politie niet leidend", zo stelt de korpsleiding in een schrijven op haar eigen website. "De ruwe cijfers laten niet zien dat een ambulance of de brandweer soms eerder ter plekke was. Of dat politiemensen eerst eerste hulp hebben verleend of achter daders zijn aangegaan, voordat ze de melding in het systeem hebben afgemeld."

Handmatig afmelden

Door veranderingen in het politiesysteem gebeurt het afmelden niet langer automatisch maar handmatig. Agenten moeten op een knop van hun portofoon drukken om zo de aanrijtijd te registreren. Maar in geval van nood is dat niet het hoogste belang en wordt voorrang gegeven aan hulpverlening, zo schrijft de politie.

Platteland

De politie beweert dat in de meeste gevallen agenten in spoedgevallen binnen 3 tot 10 minuten aanwezig zijn. "Soms duurt het langer. Dit kan het geval zijn in landelijke en uitgestrekte gebieden. Ook kunnen bijvoorbeeld rivieren, bruggen en spoorlijnen, grote werkzaamheden of evenementen invloed hebben op de reactietijden van de politie."

SP-Kamerlid Ronald van Raak uit Hilvarenbeek zei in het tv-programma dat het tekort aan mensen en middelen op het platteland nijpend is. Hij is ervan overtuigd dat een meerderheid in de Tweede Kamer meer geld naar de politie wil sluizen om de problemen op te lossen.

LEES OOK: Brabantse politie komt bijna altijd te laat bij spoedgeval, geen enkele verbetering in laatste jaar