[VIDEO] Pierre was 8 toen hij moest vluchten voor oorlogsgeweld, nu loopt hij de tocht opnieuw

MEIJEL -

De bevrijding van de dorpen in De Peel in de Tweede Wereldoorlog ging niet zonder slag of stoot. De bevolking van Meijel en Neerkant sloeg in september 1944 massaal op de vlucht. Het was een tocht richting Heusden, midden in het oorlogsgeweld, gelopen op oude klompen met de bezittingen op een kruiwagen. Zondag liepen bijna 300 deelnemers de tocht opnieuw om deze gebeurtenis, precies 75 jaar geleden te herdenken. Eén van hen is de 83-jarige Pierre Martens uit Neerkant, die de evacuatie als jongetje van 8 nog meemaakte.