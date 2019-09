Eigenaresse van broodjeszaak is woedend: inbreker loopt na uren weer vrij rond

De dief, die verblijft in het asielzoekerscentrum van Budel, heeft zaterdagochtend zijn slag geslagen. Hij sloeg de ruit in en was op die manier de zaak bij station Maarheeze binnengedrongen. Later werd hij opgepakt nadat hij werd gespot door oplettende vissers, maar uren daarna zag eigenaresse Mayloo de man weer lopen. Ze was op dat moment in gesprek met de vissers die de man hadden aangegeven bij de politie.

Marian Mayloo steekt haar boosheid op Facebook niet onder stoelen of banken. "Terwijl we verdomme de ravage nog aan het opruimen waren was hij alweer vrij", zo schrijft ze. "Hoezo, ‘goed nieuws, we hebben de dader?’" Haar Facebookpost is inmiddels meer dan 3000 keer gedeeld. Marian heeft haar zaak vanwege de inbraak tot dinsdag gesloten.

Het briefje op de deur.

‘Geen reden de man vast te houden’

De politie bevestigt dat de man zaterdag uren na zijn arrestatie weer is vrijgelaten. Omdat hij en de getuigen zijn verhoord en er al sporenonderzoek is gedaan, is het onderzoek afgesloten. "Dan is er geen reden om een verdachte langer vast te houden, vandaar dat hij in vrijheid is gesteld”, zo luidt de verklaring van de politie.

“De verdachte is gisteren aan het einde van de middag in vrijheid gesteld met een dagvaarding op zak. In de dagvaarding staat vermeld dat hij zich te zijner tijd moet verantwoorden voor onder andere diefstal door middel van inbraak”, aldus de politie.