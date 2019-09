Klauteren, ploeteren en afzien bij Survivalrun Udenhout, alleen voor echte die-hards [FOTO'S]

Vastberaden, geconcentreerd en in topconditie. Ongeveer 1200 sportievelingen verschenen zondagmorgen aan de start bij de Survivalrun in Udenhout. Klaar voor een loodzwaar parcours waarbij het allemaal om uithoudingsvermogen en kracht gaat.

Het was een editie met een feestelijk randje, want de Survivalrun werd alweer voor de 25e keer gehouden. Speciaal daarom was er de mogelijkheid om een route van 25 kilometer af te leggen. En dat parcours loog er niet om. Onderweg kwamen de deelnemers talloze hindernissen tegen, variërend van touwen aan bomen tot een metershoog bouwwerk met waterbak.

Er werd gegooid met zware stenen, gerend met een loodzware houtbalk op de schouders, die je daarna ook nog door moest hakken met een bijl. En net voor de finish wachtte nog een allerlaatste obstakel, waarbij je kopje onder ging en drijfnat de netten in klauterde.

Fotoreportage

Onze fotografe was ook bij de Survivalrun in Udenhout en schoot talloze sportieve plaatjes. De fotoserie is hier te bekijken.

De deelnemers legden een route af die varieert van 5 tot 25 kilometer, dwars door het dorp Udenhout en de groene omgeving. Zaterdag was het de beurt aan de recreanten en de jeugd.

'Lekkere, pittige uitdaging'

Dat het evenement geliefd is, blijkt wel uit de vele deelnemers die uit heel Nederland afreisden naar Brabant voor de uitdagende tocht. Deventer, Marknesse, Veenendaal en zelfs Groningen was vertegenwoordigd. Jimmy (36) komt uit Dordrecht en was er voor de derde keer bij. "Ik kom hier graag", zei hij. "Alles is netjes geregeld, de mensen zijn vriendelijk en de survivaltocht blijft ieder jaar een lekkere, pittige uitdaging." Dat het zondag zomers warm is, daar had hij een beetje gemengde gevoelens over. "Ik zal blij zijn als er onderweg water is waar we doorheen moeten. Dan kun je tenminste een beetje afkoelen."

Jimmy legde de tocht samen af met zijn bootcampmaten Joey (19), Menno (19) en Sjors (32). Ze gingen voor de route van 12 kilometer. "We proberen een beetje bij elkaar te blijven, dan kun je elkaar ondersteunen. Het is sowieso de bedoeling dat we de finish halen. Als je opgeeft, wordt je polsbandje doorgeknipt. Dat is zo'n mentale klap, dat wil je echt niet."

'Nu nog spierpijn'

Iets verderop bij de start stond de 36-jarige Marcel uit Berkel-Enschot. Hij was een van de weinigen die niet serieus had getraind voor de Survivalrun. "Ik doe wel aan hardlopen en fitness een beetje, maar dat is niets vergeleken met de tocht die me nu te wachten staat", lachte hij. "Afgelopen week heb ik twee clinics gedaan, nou, daar heb ik nu nog spierpijn van!"

Marcel zou samen met een vriend voor de koppelrun gaan. "Eigenlijk had ik de voorkeur voor de route van 7 kilometer, maar die was zaterdag en toen kon die vriend niet. Dan maar de 12 kilometer, zeiden we. En nou is-ie ziek, en sta ik er alleen voor, haha!"