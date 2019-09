Gezond en schoon drinkwater is op de langere termijn niet meer vanzelfsprekend

Hup onder de douche, een lekker glas water uit de kraan of het sproeien van je tuin: het is allemaal redelijk vanzelfsprekend in ons landje. Toch zijn er zorgen. Willen we op lange(re) termijn nog steeds genieten van deze vanzelfsprekendheden, dan moeten we het toch echt anders gaan doen. Zo waarschuwde directeur van Brabant Water Guïljo van Nuland zondagmiddag in KRAAK.

Toch begon van Nuland het gesprek aan de tafel van KRAAK optimistisch: "Op dit moment zit in het drinkwater alleen maar wat goed voor ons is en niets dat niet goed voor ons zou zijn."

Van alles onderweg naar ons drinkwater

Om op realistische toon te vervolgen: "Maar als we dat zo willen houden, moet er wel iets gebeuren. Op het gebied van wetgeving, maar ook wat betreft ons gedrag. Er is onder de grond van alles onderweg naar ons drinkwater: medicijnresten, micro plastics van cosmetica, van shampoo's, drugsafval. Natuurlijk wordt alles door de installaties van de waterschappen gereinigd, maar we komen in toenemende mate dit soort stofjes tegen", legt van Nuland uit.

De directeur van Brabant Water zegt goed zicht te hebben op wat er gaande is onder de grond. "We doen continu en op verschillende diepten grondmetingen. Ook meten we bij mensen thuis. Die laten zien dat het water diep genoeg zit en het kraanwater niets bevat dat er niet in mag zitten."

Geen acuut probleem, maar op termijn wel

Er is dan ook geen sprake van een acuut probleem. "Niet acuut, maar als we ons niet aanpassen, is dat drinkwaterprobleem er over zeventig tot honderd wel. Dan zal het nu nog goed beschermde grondwater verontreinigd raken en nauwelijks meer bruikbaar zijn. Laten we zorgen dat het niet zover komt."

Wat we daar zelf aan kunnen doen? "We zien dat het waterverbruik licht is toegenomen, wellicht onder invloed van de hete zomers. Daarom proberen we het bewustzijn over dit waterverbruik te bevorderen,, mensen te leren er spaarzamer mee om te gaan. We verbruiken met 2,5 miljoen Brabanders zo'n 190 miljoen kub water, dit is 190 miljárd liter, per jaar. Wij denken dat dat minder kan."